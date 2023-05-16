Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimleriyle seçim sürecini yarıladı.

Sandıktan çıkan sonuca göre TBMM şekillenirken Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Şişirme anketlerle seçime umutla giren muhalefette ise alınan kötü netice karşısında büyük bir hayal kırıklığı var.

Muhalefette şaibe manipülasyonu

Bu yenilgi duygusu ile muhalif cephede 'seçimde şaibe' iddiaları sosyal medyada köpürtülmeye başlandı.

Birçok hesaptan paylaşılan tutanak ve ekran görüntüleri ile YSK verilerinde şaibe yapıldığı iddia adildi.

İktidar kanadında ise bu iddialra ilişkin net bir açıklama yapılarak manipülasyona işaret edildi.

"Yanlış verili görseller YSK'nın değil CHP'nin sisteminden"

Muhalif hesaplardan paylaşıman görüntülerin YSK'ya ait değil, CHP'nin sistemine ait olduğu belirtilen açıklama ile birlikte doğru ve yanlış verilerin gösterildiği görseller de paylaşıldı.

Paylaşımda ise "Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." ifadeleri kullanıldı.