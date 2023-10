Kahramanmaraş’ı işgal etmek isteyen düşman askerlerine 104 yıl önce Sütçü İmam tarafından sıkılan ilk kurşunun milli mücadele ateşini yaktığını dile getiren Başkan Okay, bu hadise sonucunda şehrin topyekûn ayaklandığını ve milli mücadeleye başladığını hatırlattı.

Tarihe altın harflerle yazılan destansı mücadele sonunda Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtarıldığını dile getiren Başkan Okay, burada ortaya konulan kahramanlığın altını çizdi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Sütçü İmam olayı diye ifade edilen ve kurtuluş mücadelesinin ilk kurşununun sıkıldığı 31 Ekim 1919’da bir destan yazılmıştır. Ermeni çetelerin ve Fransız askerlerinin günlerce süren kışkırtmalarına rağmen, sabırla vaktini bekleyen kahraman şehrimiz, namusuna uzanan eli Sütçü İmam’ın ilk kurşunuyla kırmıştı. Bu kurşun, Türkiye’nin kurtuluşuna ve Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun da ilk mücadelesi olmuştur. Hem kahraman şehrimizde, hem de Türkiye’nin dört bir yanında milli mücadele şanlı bir zaferle sonuçlanmış ve düşman askerleri bu topraklardan sökülüp atılmıştı. Bu duygu ve düşüncelerle, düşman işgaline ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam ve tüm milli mücadele şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”