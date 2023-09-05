Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana teknik direktörlük yapmayan efsane futbol adamı Fatih Terim, geçtiğimiz gün 70. yaşını kutladı.

Sarı-kırmızılı Kulübü'n sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Fatih Terim'in doğum günü kutlanılmıştı. Videoda şu ifadeler kullanılmıştı:

Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator.

Birçok ünlü katıldı

Dün gece ise ünlü teknik adam için doğum günü partisi düzenlendi. Yapılan organizasyona ise spor ve sanat camiasından birçok kişi katılım gösterdi.

Ümit Davala, Hasan Şaş, Necati Ateş, Gheorghe Hagi, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan ve Kenan Doğulu'nun da yer aldığı partide Fatih Terim'in doğum gününe girişi sosyal medyaya damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi müziğiyle geldi

70 yaşına giren Fatih Terim, doğum günü kutlamasına Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Bir tekne ile parti alanına yanaşan başarılı teknik adamın o anlarını Ümit Davala'nın eşi Başak Şahin Davala, sosyal medya hesabından paylaştı.

Duygulandıran anlar

Öte yandan Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in 'Bana bir masal anlat baba' şarkısını söylemesi ise herkesi duygulandırdı.