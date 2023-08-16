Hükümet Caddesi’nde Bulunan 2 Katlı Yerinde İnci Gelinlik-Abiye Deluxe; Gelinlik, Özel Tasarım Gelinlik, Nişan Elbisesi, Bindallı Ve Kaftan Çeşitleri İle Hizmet Vermeye Başladı.
Genç Kızların Hayallerini Süsleyen Gelinlikler, Nişanlık, Bindallı Ve Abiyeler Şimdi İnci Gelinlik-Abiye Deluxe Mağazasında Sizleri Bekliyor.
Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan İşletme Ortaklarından Ömer Faruk Özer Açılışta Kendilerini Yalnız Bırakmayan Herkese Teşekkür Etti.
İşletme Ortaklarından Tarık Demir İse Yılların Verdiği Tecrübeyle Kahraman Kente Hizmet Etmeye Devam Ettiklerini İfade Etti.