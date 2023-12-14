Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan Ak Parti Elbistan Belediye Başkanı Aday adayı Abdullah Yener’e birçok kesimden destekler sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Duayen gazetecisi Maraş Kimlik gazetesinin imtiyaz sahibi, Mehmet Fiskeci ‘Abdullah yeneri anlamak ve anlatmak’ başlıklı yazısında inşaat mühendisi Abdullah Yener’in potansiyelini Anlattı.

Fiskeci yazısında “Elbistan’da şehrin süratle ayağa kalkması, hayatın normale dönmesi, enkazların kaldırılması, yeniden yapılanması için vakit yok. Bir şekilde hayat devam ederken, bu büyük ilçemizi, il olmayı hak eden potansiyel yaşam alanı Elbistan’ı depremden sonra ayağa ancak Abdullah Yener gibi 40 yıllık tecrübesi olan bir inşaat mühendisi ayağa kaldırır diyoruz”. İfadelerini kullandı.