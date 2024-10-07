İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'nden anlamlı bir tepki geldi. Fakülte doktorları ve öğretim üyeleri, yaşanan insanlık dışı olaylara dikkat çekmek ve tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan sivil kayıpların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, uluslararası toplumun sessizliğinin eleştirildiği ifade edildi. KSÜ Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman barıştan ve insan hayatının korunmasından yana oldukları belirtilirken, sivillere yönelik saldırıların insanlık suçu olduğu vurgulandı.