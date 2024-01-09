Ankete göre, Kahramanmaraşlıların önemli bir kısmı, internetten alışverişin avantajlarından faydalanmayı tercih ediyor. Kolaylık, çeşitlilik, ve evden çıkmadan alışveriş yapma imkanı, internet alışverişini cazip kılan faktörler arasında öne çıkıyor. Elektronik eşyadan giyime, kozmetik ürünlerden gıdaya kadar birçok kategoride internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı giderek artıyor.

Ancak, bir diğer grup ise geleneksel mağaza alışverişine sadık kalmaya devam ediyor. Mağazalarda ürünleri görmek, denemek ve satış danışmanlarından yardım almak, bu kişiler için alışveriş deneyimini daha özel kılıyor. Ayrıca, mağazalarda alışveriş yapmanın bir sosyal etkinlik olduğunu düşünenler, bu deneyimi tercih ediyor.