Emniyet güçleri, internet platformlarını ve sosyal medyayı ticarethane gibi kullanarak uyuşturucu satışı yapan zehir tacirlerine geçit vermiyor. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital mecralar ile ürün satış ilan siteleri üzerinden uyuşturucu pazarlayan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

4 Aylık Teknik Takip Zehir Ağını Ortaya Çıkardı

Polis ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren titiz teknik ve fiziki takibi sonucunda, şebekenin uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve daha birçok farklı ile sevk ettiği belirlendi. İncelemelerde ayrıca bazı şüphelilerin yurt dışından uyuşturucu maddeleri "yutma yöntemi" ile mide ve bağırsaklarında Türkiye'ye soktukları tespit edildi.

4 İlde 36 Adrese 214 Polisle Eş Zamanlı Baskın

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda düğmeye basan narkotik ekipleri; Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde belirlenen 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyona 214 personelin yanı sıra 3 dron ve 3 narkotik dedektör köpeği katıldı. Havadan ve karadan yürütülen baskınlarda hedeflenen adresler çembere alınarak detaylı aramalar yapıldı.

Kilosu Bulunan Uyuşturucu Ve Farklı Para Birimleri Ele Geçirildi

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda;

2 kilo 767 gram sentetik uyuşturucu,

632 gram esrar,

789 adet sentetik uyuşturucu hap,

4 adet hassas terazi,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 TL, 990 bin İran riyali ve 1320 euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 10'u emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 24 şüphelinin ise polisteki sorgu ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.