AK Parti MKYK Üyesi ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde İstanbul genelinde yürüttüğü saha çalışmalarına Bayrampaşa ilçesiyle devam etti. İlçe genelinde sivil toplum kuruluşlarından esnafa, gençlerden mahalle sakinlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen temaslar yoğun ilgi gördü.

Teşkilat Meseleleri Ve İstanbul Vizyonu Masaya Yatırıldı

Saha programına AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Mahir Ünal; İlçe Başkanı Mehmet Acar, Belediye Başkanvekili İbrahim Akın, bölge milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Bayrampaşa ve İstanbul genelinde yürütülen saha çalışmaları değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin planlanan faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültürel Zenginlik Ve Hemşehri Dayanışması

İlçe teşkilatındaki temaslarının ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ünal, ilk olarak Bayrampaşa Kırçovalılar Derneği'nde dernek mensuplarıyla sohbet etti.

Büyükşehirlerde memleket kültürünün korunması ve dayanışmanın sürdürülmesinde derneklerin kritik role sahip olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, ardından Bayrampaşa Mardin Artuklular Derneği'ne geçerek Mardin’in köklü kültürel mirası ve İstanbul yaşamı üzerine görüşlerini paylaştı.

Programın bir diğer önemli durağı ise Bayrampaşa Bosna Sancak Derneği oldu. Bosna ve Sancak kültürünün yaşatılması amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Ünal, ortak tarihsel bağlar ve hemşehri dayanışmasının altını çizdi.

Gençlerle Kütüphane Buluşması Ve Esnaf Ziyareti

Dernek ziyaretlerinin ardından Bayrampaşa Millet Bahçesi içerisinde yer alan Necmettin Erbakan Kütüphanesi’ni ziyaret eden Mahir Ünal, burada eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Millet bahçelerinin kent yaşamında sosyal ve kültürel etkileşim alanı oluşturduğunu belirten Ünal, alandaki aileler ve vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Saha programı kapsamında Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerindeki işletmeleri tek tek gezen Ünal, mahalle esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak sorun ve taleplerini dinledi.

"Sıcak Misafirperverlik İçin Teşekkür Ediyorum"

Bayrampaşa Merkez Camii ve Muradiye Camii çevresinde vatandaşlarla sohbet eden, Muradiye Camii'nde eda ettiği ikindi namazı sonrası mahallelilerle helalleşen Mahir Ünal, gün boyu gösterilen samimiyet ve konukseverlik için tüm Bayrampaşalılara, dernek yöneticilerine ve ilçe esnafına teşekkürlerini iletti.