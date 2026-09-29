İbn Haldun Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılına düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle "merhaba" dedi. Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende, küresel meseleler ve eğitim vizyonu ele alındı.

Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu fikri krizlere ve zorluklara değindi. Bu süreçte sosyal bilimlerin üstlendiği kritik role işaret eden Erdoğan, parlak zekaların sadece teknik alanlara yönelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de en parlak öğrencilerin genellikle tıp ve mühendislik alanlarını tercih ettiğini belirten Bilal Erdoğan, sosyal bilimlerde yetişecek kadroların önemini şu sözlerle ifade etti:

"Bugün ülkemizde en parlak dimalar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. Ama biz, sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz.

Onun için dünyanın ihtiyacı olan bu güzide kurumun başarısına ulaşması, hedeflerine ulaşması için sabırla ter döken, gayret eden, saatlerini kütüphanelerde, masa başında dersliklerde geçiren öncelikle değerli akademisyen kadromuza, hocalarınıza ve siz öğrencilerimize tekraren teşekkür ediyoruz."