Artvin’in Şavşat ilçesinde uzun yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin’in akıbeti, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonla gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan araştırmalar sonucu, talihsiz kadının cinayete kurban gittiği kesinleşti.

Kimlik Başvurusu Yapmaması Şüpheleri Artırdı

Nigar Bilgin’in yeni çipli kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri tarafından mahalli tahkikat başlatıldı. Yapılan araştırmalarda kadının yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, ancak ailesi veya yakınları tarafından resmi bir kayıp başvurusunun yapılmadığı ve hiçbir sistemde dijital ayak izinin bulunmadığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yapılan görüşmeler neticesinde Nigar Bilgin’in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne dair önemli bilgilere ulaştı.

Katil Zanlısı Eş 20 Yıldır Mağarada Yaşıyormuş!

Konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araştırmaların ulaştığı boyutu şu sözlerle aktardı:

"Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti."

Yer Gösterme İşleminde Kemik Parçaları Bulundu

Zanlının kardeşlerinin alınan ifadelerinin ardından düğmeye basan İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla katil zanlısı Z.B.’yi gizlendiği mağarada gözaltına aldı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Katil Zanlısı Tutuklandı, Kardeşlerine Adli Kontrol

Gözaltı süreçlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı eş Z.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm Jandarma personelimizi tebrik ediyorum." diyerek başarılı operasyonu kutladı.