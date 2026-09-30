TTK 61 Daimi İşçi Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Tarihleri ve Kadro Dağılımı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında bünyesini yeni personellerle güçlendiriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre kurum, Zonguldak ve Bartın illerinde daimi statüde çalıştırılmak üzere toplam 61 işçi alımı gerçekleştirecek.

Kadro Dağılımı Nasıl Yapılacak?

Alımlar Zonguldak ve Bartın İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek. İllere göre kontenjan ve meslek dağılımı şu şekilde açıklandı:

Zonguldak Kontenjanları (57 İşçi):

18 Mekanizasyon-Pres İşçisi

16 Mekaniker (Kompresör)

9 Şoför - Yük Taşıma

5 Kaynakçı

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2 Tren Makinisti

2 Vinç Operatörü

2 Gemici

1 Numuneci (Maden Ocağı)

Bartın Kontenjanları (4 İşçi):

2 Şoför - Yük Taşıma

1 Mekanizasyon-Pres İşçisi

1 Mekaniker (Kompresör)

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

İlgili alım için ilanlar 5 - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında Zonguldak ve Bartın İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde İŞKUR'un resmi portalı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından işe girmeye hak kazanacak adayların tespiti amacıyla 20 Ekim 2026 tarihinde elektronik ortamda kura çekimi gerçekleştirilecek.