Burdur’da yaşanan sıra dışı bir olay, trafik güvenliği ve aile içi dikkatin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 85 yaşındaki Ahmet S.’nin tek başına otomobiliyle evden ayrıldığını fark eden kızı, babasının ilerleyen yaşından dolayı trafikte risk oluşturabileceğini düşünerek polis ekiplerini aradı.

Kızının İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Babasının güvenli bir şekilde araç kullanamayacağını belirten kızının ihbarı üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri hızla seyre geçti. Aracın gidiş yönünü tespit eden ekipler, otomobili Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde güvenli bir noktada durdurdu.

Ehliyeti Var Ama Sürüş Güvenliği Yetersiz Bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde 85 yaşındaki Ahmet S.’nin sürücü belgesinin (ehliyetinin) bulunduğu belirlendi. Ancak ekipler, sürücünün ilerlemiş yaşı ve fiziksel durumu nedeniyle aracı trafikte güvenli bir şekilde sevk ve idare edemeyeceğini değerlendirdi.

Otomobil Güvenlik Amacıyla Otoparka Çekildi

Hem yaşlı sürücünün hem de trafikteki diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmamak adına otomobil, trafik ekiplerince otoparka çekildi. Ahmet S. ise güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.