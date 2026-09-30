Türk hukuk sisteminde uzun yıllardır tartışma konusu olan "süresiz nafaka" uygulamasında tarihi bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkesi (AYM), Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin somut norm denetimi başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesini masaya yatırdı ve "süresiz olarak" ibaresini iptal etti.

"Süresiz Nafaka Hak Ve Menfaat Dengesini Bozuyor"

Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin iptal istemini esastan inceleyen Yüksek Mahkeme; düzenlemeyi Anayasa’nın eşitlik, mülkiyet hakkı, aile korunması ve hukuk devleti ilkeleri yönünden değerlendirdi. Karşılaştırmalı hukukta nafakanın genellikle belirli sürelerle sınırlandırıldığına işaret eden AYM, Türk hukukunda da tarafların ekonomik ve kişisel durumlarının adil bir biçimde göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

Mahkeme gerekçesinde, boşanma sonrası yoksulluğa düşen tarafın korunmasının devletin görevi olduğunu ancak bu durumun her koşulda "ömür boyu süresiz nafaka" ödenmesini zorunlu kılmadığını belirtti. Süresiz nafakanın, nafaka yükümlüsünün hayatını yeniden kurmasını imkansızlaştırdığı ve taraflar arasındaki adil dengeyi zedelediği kaydedildi.

Yasal Boşluk Oluşmaması İçin 9 Aylık Süre Tanındı

Anayasa Mahkesi, 4 Haziran 2026 tarihinde oy birliği/çoğunluğuyla aldığı iptal kararının doğurabileceği hukuksal boşlukları önlemek amacıyla yürürlük tarihini erteledi. 30 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar, yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Gözler TBMM’ye Çevrildi: Yeni Yasal Düzenleme Geliyor

İptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) boşanma sonrası ödenecek yoksulluk nafakasına ilişkin yeni bir alt sınır, üst sınır veya süre kriteri getiren yasal düzenlemeyi hayata geçirmesi bekleniyor. Bu 9 aylık geçiş sürecinde mevcut davalar ve nafaka uygulamaları Meclis'ten çıkacak yeni kanun teklifine odaklanacak.