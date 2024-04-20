Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı.

Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü.

Babil Güvenlik Komitesinin açıklamasına göre, patlama alanındaki yangının büyüklüğü mühimmatlardan kaynaklı değil üssü çevreleyen ağaçların yanmasından kaynaklandı.

Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

"ABD düşmanca hava saldırısı düzenledi"

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

ABD iddiaları reddetti

Haşdi Şabi saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu, ABD ise reddetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom tarafından konuya ilişkin açıklamada, "ABD'nin Irak'a hava saldırısı düzenlediğini iddia eden haberlerin farkındayız. ABD bugün Irak'a hava saldırısı düzenlemedi" denildi.

"Tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır"

İran Dışı̇şlerı̇ Bakanı, "İsrail, yeni bir maceraya kalkışır ve İran'ın çıkarlarına karşı hareket ederse, bundan sonrakı̇ tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır” açıklamasını yaptı.