İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri, dün Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.

Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından; Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim hayatını kaybetti.

Reisi'nin ölümü bölgedeki tüm ülkeleri yasa boğdu..

Birçok bölge ülkesi, Reisi'den gelen ölüm haberinin ardından birer birer yas ilan ettiklerini duyurdu.

Bu karara Türkiye de katıldı.

İran için bir günlük yas ilan edildi

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reisi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin İran halkının yanında olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum.



Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik.



Merhum Reisi'yi Ankara'da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.



Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun diyoruz.