Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yıldız oyuncular İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel sakatlık yaşadı.

Sports Digitale'nin haberinde; İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtildi.

4 hafta oynamayacak

Milli futbolcu, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar şu şekilde:

TSL - Kasımpaşa

ZTK - Ankaragücü

TSL - Hatayspor

ECL - Union SG

TSL - Pendikspor

ECL - Union SG

TSL - Trabzonspor

TSL - Adana Demirspor