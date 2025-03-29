Düzenlenen bu özel program, iş çevrelerinin bir araya gelerek bayramlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiği anlamlı bir etkinlik oldu.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kahramanmaraş'ın önde gelen iş insanları, sanayici ve ticaret erbabı yoğun ilgi gösterdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, etkinlikte yaptığı konuşmada, iş dünyasının zorlu süreçlerden geçtiğini ancak birlik ve beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Burada açıklamalarda bulunan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz bayramların kardeşliği pekiştirdiğini söyleyerek herkesin bayramını tebrik etti.