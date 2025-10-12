Genç MÜSİAD Kahramanmaraş tarafından düzenlenen 3T Programı – Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap etkinliği, iş dünyasının önde gelen isimleri ile genç girişimcileri bir araya getirdi.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç’un başkanlığında gerçekleşen etkinliğe, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan ve Genç Müsiad Adana teşkilatı da katılım sağladı.

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda, katılımcılar görkemli bir akşam yemeğinde buluşarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı. Prestijli atmosferiyle dikkat çeken etkinlikte, ticaretin güçlendirilmesi ve genç girişimcilerle tecrübeli iş insanları arasında köprü kurulması hedeflendi.

Gecenin ana sponsoru Şenköy Yöresel Lezzetler olurken, Diğer sponsorlarda firmalarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda iş insanları ve genç girişimciler, birebir görüşmeler ve samimi sohbetler eşliğinde yeni iş bağlantıları kurarak karşılıklı iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.