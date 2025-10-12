Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle depremzede yetim çocuklar için şenlik düzenlendi.

Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen "Yetimlerle Biz Bize" kampanyası kapsamında 200 yetim çocuk ağırlandı. Çocuklar, şişme oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Temsilcisi Muhammet Çağrı Akalın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için kapsamlı bir program hazırladıklarını söyledi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker de etkinliğin depremzede çocuklara moral vermeyi amaçladığını belirterek, "WEFA ile işbirliği içinde çocuklarımıza kışlık kıyafet, kırtasiye yardımı ve çeşitli hediyeler takdim ettik. Onların sevinçlerine ortak olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklara kışlık kıyafet, bot, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.