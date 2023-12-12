6 Şubatta Meydana Gelen Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Depremlerin Üstünden 9 Ayı Geride Bırakan İş Dünyası Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor.

Depremlerde Kentin Farklı Noktalarında Bulunan Birçok Fabrika Hasar Gördü, Ağır Hasarlı Fabrikalar Üretime Ara Verirken Az Hasarlı Bazı Firma Sahipleri De İş Yerlerinde Tadilat Ve Onarımı Kısa Sürede Tamamlayarak Yeniden Üretime Geçti.

Ülke Ekonomisine Sağladığı Katma Değer Ve İstihdamla Şehrin Bir Marka Değeri Olan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aynı Zamandan KMTSO Meclis Başkanlığının Yanı Sıra İş Dünyasının Ağabeyi Hanefi Öksüz Şehirler İçin Üretimin Önemine Vurgu Yaparak Kahramanmaraş’ta İş Dünyasının Yaralarını Sarmaya Devam Ettiğini Söyledi.