Kahramanmaraş’ta depremde en büyük yıkımı yaşayan bölgelerden biri olan İsa Divanlı Mahallesi’nde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahallede yükselen yeni konutlarla birlikte umutlar yeniden yeşeriyor.

Başlatılan projelerde önemli bir aşamaya gelinirken, inşa edilen yapıların yaklaşık yüzde 70’inin tamamlandığı bildirildi. Modern ve güvenli yaşam alanlarının hızla yükseldiği mahallede, kalan çalışmaların da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte mahalledeki hareketlilik artarken, mahalle sakinleri de yeniden yuvalarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Altyapı ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin daha yaşanabilir bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

İsa Divanlı Mahallesi’nde yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla birlikte depremin izleri silinmeye başlanırken, tamamlanacak konutlarla mahallenin eski canlı günlerine kavuşması bekleniyor.