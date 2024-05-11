Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ Genel Müdürlüğü, 10 – 16 Mayıs engelliler haftası dolayısıyla anlamlı bir adım attı.

Kaski personeli, işaret dili kullanarak engelli bireylere olan farkındalıklarını gösterdi.

Engelliler haftası kapsamında gerçekleştirilen bu özel projede, KASKİ personeli işaret dili kullanarak engelli bireylerin varlığına ve haklarına dikkat çekti.

İşaret dili, işitme engelli bireylerle iletişim kurmanın en etkili yollarından biri olarak kabul edilirken, KASKİ personelinin bu adımı, toplumda engelli bireylere karşı daha fazla empati ve anlayışın oluşmasına katkı sağladı.

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün bu anlamlı adımı, engelli bireylerin toplumda daha fazla kabul görmesi ve desteklenmesi yolunda önemli bir ilerleme olarak nitelendirildi.

Bu projenin, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik daha fazla duyarlılık ve çaba gerektiren çalışmalara ilham vermesi bekleniyor.

Engelliler haftası dolayısıyla gerçekleştirilen bu proje, KASKİ personelinin topluma karşı duyarlılığını ve sorumluluğunu bir kez daha gösterdi.