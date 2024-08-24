Kahramanmaraş'ın ekonomik ve sanayi alanlarında öncü firmalarından biri olan İSKUR Holding, şehrin kalkınması ve gelişimi için üstlendiği sorumlulukla tanınıyor. İstihdam yaratma ve sosyal projelere destek olma konusunda gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken İSKUR Holding, bu yıl 20 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’nda yerini alarak, şehrin ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın köklü sanayi kuruluşlarından biri olan İSKUR Holding, fuarın ana sponsorları arasında yer alarak, kentin tanıtımına ve ticari potansiyeline önemli bir katkı sağladı. Holding bünyesindeki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, fuarda geniş bir stant alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle tekstil, enerji ve inşaat sektörlerindeki başarılarıyla adından söz ettiren İSKUR Holding, fuar boyunca ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak, fuarda misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Özellikle tekstil sektöründe yenilikçi ve çevre dostu üretim teknikleriyle dikkat çeken İSKUR Holding, sürdürülebilirlik odaklı projelerini de tanıtarak, sektördeki öncü konumunu pekiştiriyor.

Fuar süresince İSKUR Holding bünyesinde yer alan MARFİ Otomotiv ve Dosx standında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları, ziyaretçilere şirketin vizyonu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Holding yetkilileri, katılımcılara şirketin yatırım planları, yeni projeleri ve büyüme stratejileri hakkında bilgi verirken, aynı zamanda sektörün gelişimi için yeni iş birliklerinin de kapılarını aralıyor.

Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınmasına yaptığı katkılarla bilinen İSKUR Holding, bu tür organizasyonlarla şehrin tanıtımına da önemli ölçüde destek veriyor. Şirketin fuarda sergilediği ürün ve hizmetler, yerli üretimin gücünü ve kalitesini uluslararası alanda bir kez daha kanıtlıyor. İSKUR Holding’in fuardaki varlığı, aynı zamanda şirketin sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını da gösteriyor. İSKUR, sadece ekonomik faaliyetlerle değil, sosyal projelerle de şehrin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu bağlamda, fuar boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde, şehrin genç girişimcilerine ve iş insanlarına yönelik destek programları da tanıtılıyor.

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’nda yer alan İSKUR Holding, şehrin ekonomisine ve sosyal yapısına yaptığı katkılarla adından söz ettirirken, katılımcılara sunduğu yenilikçi çözümlerle de fuarın en çok ilgi gören firmaları arasında yer alıyor. İSKUR Holding, bu tür etkinliklerde yer alarak hem kendi markasını hem de Kahramanmaraş’ı uluslararası alanda temsil etmeye devam ediyor.