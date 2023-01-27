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Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İskur İdari İşler Müdürü Mehmet Recep Kurt, iskur ailesinin sosyal sorumluluk projelerine devam ettiğini söyledi.

Gerçekleştirilen Proje İle Çok Sayıda Çalışan Gönüllü Olarak Kan Verdi.

Bu Kapsamda Sosyal Sorumluluk Projelerine büyük önem veren İskur, Kan Bağışı Çağrısına Duyarsız Kalmayarak İskur-Kızılay işbirliğiyle kan verme kampanyası düzenledi

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlattı.

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