Anadolu 500 araştırmasında Kahramanmaraşlı İSKUR Tekstil, Anadolu’da ihracatını en çok artıran şirket oldu.

Ekonomist Dergisi’nin her yıl yaptığı Anadolu 500 araştırması 2022 sonuçlarına göre, Kahramanmaraş merkezli İSKUR Tekstil yüzde 920’lik artışla Anadolu’da ihracatını artıran şirket, 2021’de 9,5 milyon dolar ihracatını 2022’de 97 milyon dolara yükselterek, Anadolu 500 araştırmasında Anadolu’da “İhracatını En Çok Artıran Şirket” ödülünü almaya hak kazandı.

1990 yılında Abdulkadir Kurtul tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan ve kısa zamanda üretim, sanayi ve enerji sektörlerinde iddialı bir konumda bulunan İSKUR’un Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında birden çok şirketleri ile yer alıyor.

HEDEFLERDE DEPREM ETKİSİ

ISKUR, 1990 yılında 65 kişiyle başladığı yolculuğuna şu an 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayarak devam ediyor. 2022 yılında İSKUR Tekstil Enerji'nin 300 mil yon dolar ciro gerçekleştirdiğini söyle yen İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, "2023 yılsonu hedefimiz üretim kampüslerimizin çoğunluğunun yer aldığı Kahramanmaraş'ta yaşanan 6 Şubat asrın felaketi olarak adlandırılan depremler nedeniyle tesislerimizde ve makine parkurlarımızda oluşan hasarlardan kaynaklı düşüşler yaşandı. Bu nedenle 2023 yılı öngörülen ciromuzun 140 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

2022 yılında 97 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirket, 2023 yılını: 100 milyon doların üzerinde tamam- lamayı hedefliyordu. Ancak 6 Şubat depremi nedeniyle bu yıl ihracat hedeflerini 60 milyon dolar olarak revize ettiklerini ifade eden Kurtul, 2024 yılında üretimlerimizin ve pazarlarımızın normale dönmesiyle birlikte yeniden 100 milyon doların üzerinde ihracat hedefimize ulaşmak gayretinde olacağız" dedi.

ARTIŞIN NEDENİ ÇEŞİTLİLİK

ISKUR 30'u aşkın farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kurtul, ihracattaki hızlı artışın en önemli nedenini ürün çeşitliği olarak açıklıyor. İSKUR Tekstil'in iplik, ham örgü kumaş, ham dokuma kumaş, boyalı örgü kumaş, boyalı dokuma kumaş, denim kumaş ve bitmiş konfeksiyon ürün ihracatlarının tamamını yaptığına dikkat çeken Kurtul, "İhracatımızdaki artışın asıl nedeni de üretimimizin bu denli geniş bir alana yayılması Yurtdışında kurduğumuz ofislerimiz, acente ağlarımız, satış ve pazarlama faaliyetlerimiz de diğer nedenler" dedi.

"Yenilikçi ürünler üretiyoruz"

"AR-GE ve ÜR-GE birimlerimizin çalışmaları da ihracat rakamlarımızın artışındaki bir diğer önemli husus. Sürekli kendini yenilemeye ve geliştirmeye çalışan bir üretim anlayışıyla henüz denenmemiş kumaşları piyasaya sürerek yeni ihracat alanları oluşturmak da ihracat rakamımızdaki artışın bir diğer nedeni. Bundan sonraki süreçte gerek tekstilde iplik ve kumaş tarafında gerekse enerji ve otomativ sektörlerinde gerekse diğer sektörlerde yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.