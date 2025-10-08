Kahramanmaraş merkezli olarak kurulan İslam Hukukçuları Derneği, Türkiye genelinde İslam hukuku alanında faaliyet gösterecek önemli bir sivil oluşum olarak çalışmalarına başladı. Dernek, insan ve çevre başta olmak üzere toplumu ilgilendiren konularda İslam hukuku çerçevesinde doğru bilgilendirme yapmak, hukuki düzenlemelere katkı sunmak ve toplumsal problemlerin çözümüne destek olmak amacıyla kuruldu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Kahveci, derneğin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti:

“Ülkemizde zaman zaman hukuki düzenlemeler yeterli analiz yapılmadan hayata geçirilebiliyor. Bu da toplum dokusuyla uyuşmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bizler, İslam hukuku perspektifinden toplumsal faydaya katkı sunmak, yapıcı önerilerle kamuoyuna rehberlik etmek istiyoruz.”

İlk Faaliyet: “Aile Çalıştayı”

Dernek, kuruluşunun ardından ilk etkinliğini “Aile Yılı” kapsamında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle, dernek öncülüğünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde “İslam Hukuku Perspektifinden Modern Çağda Aile Olabilmek” konulu bir Aile Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya bölgedeki İslam hukuku alanında uzman akademisyenler katıldı. Toplantıda modern çağda aile yapısının korunması, evliliklerde denklik, aile içi sorumluluk bilinci ve boşanma süreçlerinin adalet ilkesiyle ele alınması gibi konular ele alındı.

Çalıştayda Öne Çıkan Başlıklar

Toplantı sonucunda öne çıkan önemli tavsiyeler arasında şunlar yer aldı:

Evlilik kararı , aile ve gençlerin ortak istişaresiyle, toplumsal hassasiyetler gözetilerek alınmalıdır.

Düğün hazırlıkları , taraflara ağır mali yükümlülükler getirmemelidir.

Nişanlılık döneminde imam nikahı uygulamasına başvurulmamalıdır.

Nikah akitlerinde şahitlik, mehir, tescil ve ilan konularında titizlik gösterilmelidir.

Süt kardeşlik gibi dinen evlenilmesi yasak durumlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Boşanma prosedürleri , adalet ve insaf ilkeleri doğrultusunda kolaylaştırılmalıdır.

Süresiz nafaka uygulaması , makul bir süreyle sınırlandırılmalıdır.

Aile hukukunda örf ve adetler gözetilmeli, hukuki düzenlemeler toplumun değerleriyle uyumlu olmalıdır.

Çalıştayda ayrıca aile yapısının korunması için bilgilendirici eğitim programlarının artırılması, hakemlik uygulamasının aile hukukuna dahil edilmesi ve yetkin dini kurumların toplumu doğru bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı.

İslam Hukukçuları Derneği, bundan sonraki süreçte de İslam hukukunun rehberliğinde sosyal ve hukuki konularda kamuoyuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Kahveci, “Toplumun vicdanında karşılığı olan, adalet ve insaf esasına dayalı hukuki düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.