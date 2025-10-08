2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’a konuk olacak. Ay-yıldızlılar, önceki maçlarda Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken, İspanya karşısında ise sahadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ay yıldızlılar 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda tekrar Bulgaristan’la karşılaşacak. Peki kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye
BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bulgaristan-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçı 11 Ekim Cumartesi TSİ ile 21:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı:
9 EKİM PERŞEMBE:
C Grubu
- 21.45 Belarus-Danimarka
- 21.45 İskoçya-Yunanistan
G Grubu
- 19.00 Finlandiya-Litvanya
- 21.45 Malta-Hollanda
H Grubu
- 21.45 Avusturya-San Marino
- 21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek
L Grubu
- 21.45 Çekya-Hırvatistan
- 21.45 Faroe Adaları-Karadağ
10 EKİM CUMA:
A Grubu
- 21.45 Almanya-Lüksemburg
- 21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya
B Grubu
- 21.45 İsveç-İsviçre
- 21.45 Kosova-Slovenya
D Grubu
- 21.45 Fransa-Azerbaycan
- 21.45 İzlanda-Ukrayna
J Grubu
- 17.00 Kazakistan-Liechtenstein
- 21.45 Belçika-Kuzey Makedonya
11 EKİM CUMARTESİ:
E GRUBU
- 21.45 Bulgaristan-Türkiye
- 21.45 İspanya-Gürcistan
F GRUBU
- 19.00 Macaristan-Ermenistan
- 21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti
I GRUBU
- 19.00 Norveç-İsrail
- 21.45 Estonya-İtalya
K GRUBU
- 16.00 Letonya-Andorra
- 21.45 Sırbistan-Arnavutluk