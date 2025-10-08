2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’a konuk olacak. Ay-yıldızlılar, önceki maçlarda Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken, İspanya karşısında ise sahadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ay yıldızlılar 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda tekrar Bulgaristan’la karşılaşacak. Peki kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçı 11 Ekim Cumartesi TSİ ile 21:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı:

9 EKİM PERŞEMBE:

C Grubu

21.45 Belarus-Danimarka

21.45 İskoçya-Yunanistan

G Grubu

19.00 Finlandiya-Litvanya

21.45 Malta-Hollanda

H Grubu

21.45 Avusturya-San Marino

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek

L Grubu

21.45 Çekya-Hırvatistan

21.45 Faroe Adaları-Karadağ

10 EKİM CUMA:

A Grubu

21.45 Almanya-Lüksemburg

21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya

B Grubu

21.45 İsveç-İsviçre

21.45 Kosova-Slovenya

D Grubu

21.45 Fransa-Azerbaycan

21.45 İzlanda-Ukrayna

J Grubu

17.00 Kazakistan-Liechtenstein

21.45 Belçika-Kuzey Makedonya

11 EKİM CUMARTESİ:

E GRUBU

21.45 Bulgaristan-Türkiye

21.45 İspanya-Gürcistan

F GRUBU

19.00 Macaristan-Ermenistan

21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

I GRUBU

19.00 Norveç-İsrail

21.45 Estonya-İtalya

K GRUBU