“Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu manevi günlerin; sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bayramlar, sevgi ve huzuru yaygınlaştıran, tüm inananları mutluluk paydasında buluşturan rahmet günleridir. Ancak ülkemizi sarsan ve derinden yaralayan deprem felaketi dolayısıyla, belki de hayatımızın en “buruk” bayramını idrak edeceğiz. Kaybettiğimiz onbinlerce canla birlikte, biz de bir parçamızı enkaz ve toprak altında bırakıyor, mahzun kalplerle bayramı karşılıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve tüm depremzedelerimize sabr-ı cemil diliyorum.

Fakat bu deprem dolayısıyla ve geride bıraktığımız Ramazan ayında bir kez daha gördük ki biz gerçekten büyük bir milletiz. Çünkü depremin ilk anından itibaren ve tüm Ramazan boyunca toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerine şahit olduk. 7’den 70’e tüm Türkiye’nin kalbinin afetzedelerle birlikte olduğunu hissettik. İşte bu dayanışma ruhudur ki, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor; necip milletimizle birlikte bu karanlık günleri geride bırakacağımıza olan inancımızı pekiştiriyor. İnşallah en kısa zamanda göreceğiz ki, iyiye ve güzele dair ne varsa bu topraklarda yeniden filizlenecek, Anadolu’nun kadim şehri Kahramanmaraş’la birlikte, depremden etkilenen tüm kentlerimiz yeniden mamur beldelere dönüşecektir. Bizler de bu yeniden imar sürecinde üzerimize düşen tüm sorumluluğu omuzlamaya, vazifelerimizi eksiksiz yerine getirmeye gayret edeceğiz. Üniversitemizi çok daha sağlam temeller üzerinde yükseltmeye çaba göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, dualarıyla manen, uzattıkları yardım eli ile maddeten yanımızda olan aziz milletimize, sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum.”