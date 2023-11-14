Fenerbahçe'de son maçlarda sessiz kalan Edin Dzeko, Adana Demirspor maçında kaleci Ertaç Özbir ile girdiği düellodan gol çıkaramamıştı.

84. dakikada oyundan alınan Boşnak futbolcunun el hareketleri yapması ise sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekmişti.

"Özür dilerim"

Dönüş uçağında İsmail Kartal ile birlikte oturan Dzeko, deneyimli hocayla fotoğraf çektirerek aralarında problem olmadığı mesajını verdi.

Kartal ile sohbet eden 37 yaşındaki golcü, "Hareketim size değildi. Oyundan alındığımda genelde sinirli olurum, bu hırsla alakalı bir durum. Bir de kaçırdığım gollerden dolayı kendime sinirliydim. Yanlış anladıysanız özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Ligde 10 golü var

Dzeko, Adana Demirspor maçında 6 kez kaleyi yoklasa da 4 şutta da Ertaç'ı geçmeyi başaramamıştı.

Süper Lig'de 12 maçta 10 gol atan Boşnak forvet, Mauro Icardi ile birlikte gol krallığı zirvesinde yer alıyor.