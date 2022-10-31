İsmail Kurtul İlkokulu Yönetici, Öğretmen Ve Öğrencilerinin El Ele Vererek Planladığı Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yılı Etkinlikleri Amacına Uygun Bir Şekilde Gerçekleştirildi Ve Öğrencilere Cumhuriyet Ruhu Yeniden Gösterilmiş Oldu.

Okul Bahçesinde Gerçekleştirilen Etkinlikte Farklı Sınıflar Çeşitli Canlandırmalar Yaptı.

Okunan Şiirler Velilerinde Katılım Sağladığı Ekinliğe Renk Kattı.

Yönetici Ve Öğretmenler Tarafından Yapılan Konuşmalarla Öğrencilere Geçmişi Yeniden Yaşattılar.

Etkinlik Sonunda Bir Açıklama Yapan Okul Müdürü Hasan Tutlu Etkinlik Hakkında Bilgiler Vererek Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.