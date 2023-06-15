UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda oynanacak İspanya-İtalya maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.
Saat 21:45'te başlayacak olan mücadeleyi Amerika'da yayın yapan FOX Sports App, ViX, Fubo Sports Network, Fox Sports 1, Foxsports.com kanalları canlı olarak ekranlara getirecek.
İspanya-İtalya Maçı Ne Zaman?
Şehir: Enschede
Stat: De Grolsch Veste
Tarih: 15 Haziran 2023 Perşembe
Saat: 21:45
İspanya-İtalya Maçı İçin Yayın Yapacak Yabancı Kanallar
İsveç: TV6 Sweden, Viaplay Sweden
Amerika: FOX Sports App, ViX, Fubo Sports Network, Fox Sports 1, Foxsports.com
Togo: SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA
İspanya: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1
İsviçre: RTS 2, DAZN, SRF zwei, RTS Sport
Slovakya: Sport 2 CZ/SK
Romanya: Digi Online, Prima Play, Digi Sport 3 Romania, Prima Sport 1
Portekiz: Sport TV Multiscreen, Match Player, Sport TV1
Meksika: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD
İtalya: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, RaiPlay, RAI 1
Fransa: L'Equipe Web, L'Equipe, Molotov, Free
Almanya: DAZN1
Danimarka: TV2 Play Denmark, TV2 Sport X
İspanya-İtalya Maçı Hangi Kanalda?
İspanya-İtalya maçını S Sport+ canlı olarak ekranlara getirecek.
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