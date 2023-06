UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda oynanacak İspanya-İtalya maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

Saat 21:45'te başlayacak olan mücadeleyi Amerika'da yayın yapan FOX Sports App, ViX, Fubo Sports Network, Fox Sports 1, Foxsports.com kanalları canlı olarak ekranlara getirecek.



İspanya-İtalya Maçı Ne Zaman?

Şehir: Enschede

Stat: De Grolsch Veste

Tarih: 15 Haziran 2023 Perşembe

Saat: 21:45

İspanya-İtalya Maçı İçin Yayın Yapacak Yabancı Kanallar

İsveç: TV6 Sweden, Viaplay Sweden

Amerika: FOX Sports App, ViX, Fubo Sports Network, Fox Sports 1, Foxsports.com

Togo: SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

İspanya: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

İsviçre: RTS 2, DAZN, SRF zwei, RTS Sport

Slovakya: Sport 2 CZ/SK

Romanya: Digi Online, Prima Play, Digi Sport 3 Romania, Prima Sport 1

Portekiz: Sport TV Multiscreen, Match Player, Sport TV1

Meksika: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

İtalya: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, RaiPlay, RAI 1

Fransa: L'Equipe Web, L'Equipe, Molotov, Free

Almanya: DAZN1

Danimarka: TV2 Play Denmark, TV2 Sport X

İspanya-İtalya Maçı Hangi Kanalda?

İspanya-İtalya maçını S Sport+ canlı olarak ekranlara getirecek.

