Kaza dün akşam saatlerinde Senirkent- Büyükkabaca kara yolu Boşköy Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen Yılmaz Yavuz'un (22) kullandığı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Alihan Balım (20), Bayram Kızıl (24), Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) sağlık ekipleri tarafından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Arif Taşdemir ve İbrahim Yılmaz Can hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.