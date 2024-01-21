7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bini geçtiği yaralananların sayısının ise 62 bine çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistin güçleri arasındaki çatışmalar, kuzeyde Cibaliya, güneyde Han Yunus ve orta kesimde En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarında yoğunlaştı.