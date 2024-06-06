İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenler Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna getirilirken, aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar tedavi altına alındı.