İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus ve Deyr Balah bölgesine dün gece yoğun bombardıman düzenledi.
Öte yandan İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için çalışma başlattı. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansa taşındı. Kamptaki birçok ev büyük çapta hasara uğradı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)