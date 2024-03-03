Emekli ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası emekliler "Zamlı ikramiyeler ne zaman ödenecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı ikramiye alacak. Milyonlarca emeklinin hesabına 3'er bin liradan iki bayramda toplamda 6 bin lira yatırılacak.

Bu gelişme sonrası ikramiyelerin 10 Nisan'daki Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran'da yapılabileceği belirtiliyor.