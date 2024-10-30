Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi’nde bulunan es-Sahabe çarşısına düzenlenen saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinliler kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Ebu Nasr ailesine ait 5 katlı binaya düzenlediği saldırıda en az 93 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişininse halen enkaz altında olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı.