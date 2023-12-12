Kahramanmaraş Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliği, Zekeriya Tanrıverdi Camii'nde düzenlediği basın açıklamasıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve Amerika'nın ateşkese hayır çağrılarına tepki gösterdi. Yatsı namazının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında vatandaşlar, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak, bu ülkelerin politikalarını protesto etti.

TÜGVA İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve Amerika'nın ateşkese karşı duruşu eleştirilirken, barış ve adalet çağrıları yapıldı. Camii avlusunda toplanan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde İsrail’in saldırılarını kınadı.

Basın açıklamasında konuşan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı ve Lise Koordinatörü Mehmet Akif Mercimek, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü kınayarak, uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ayrıca Amerika'nın ateşkese hayır demesine yönelik eleştirilerde bulunan Mercimek, adaletin sağlanması ve barışın tesisi için uluslararası camiaya önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.