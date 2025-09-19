Gazze'de 2 yıldır süren bombardıman ve yaşanan insanlık dramının ardından İsrail işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı kararları almaya ve uygulamaya devam ediyor. Bu kararlar çeşitli tepkileri de beraberinde getirdi. Bu kapsamda, Batı ülkelerinde İsrail'e yönelik kısıtlamalara gidilmesi yönünde çağrılar arttı.

AB:

AB, İsrail ile serbest ticaretin kısmen askıya alınmasını planlıyor. AB Komisyonu, 17 Eylül’de üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

İsrail ile AB ilişkilerinde Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili temel hükümlerinin askıya alınması söz konusu olacak.

İsrail'e AB tarafından tanınan ticari imtiyazları hedef alan teklifin kabul edilmesi halinde, İsrail AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedecek ve mallarına AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacak.

Belçika:

Belçika federal hükümeti, "Filistin Devleti'ni tanıma" ve "İsrail'e yaptırımlar" uygulama kararı aldı. Mali kısıtlama, malvarlığı dondurma ve ülkeye giriş yasağı gibi önlemler alınacak.

Belçika, İsrail’in Eurovizyon müzik yarışmasına katılmasına da sıcak bakmıyor. Belçika yetkilileri, İsrail’in katılımı durumunda etkinliği protesto etmeyi planlıyor.

İngiltere:

İngiltere de 2024’te İsrail’e bazı silah ihracatı lisanslarını askıya aldı.

Bazı İngiliz eğitim kurumlarında İsrailli öğrencilerin veya savunma kurumlarının katılımına dair sınırlama getirilmesi talepleri oluyor.

İngiltere’de İsrail ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik boykotlar da söz konusu oluyor.

Fransa:

İsrail ile silah ticaretini sürdürürken, İsrail’in saldırılarını şiddetlendirmesi ile bu ticareti eleştiren Uluslararası Af Örgütünün de aralarında bulunduğu 11 sivil toplum kuruluşu, Fransa'nın, Gazze'de sivilleri hedef aldığı ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e silah satışını durdurması için mahkemeye başvurdu.

İspanya:

İspanya, İsrail’e karşı en yüksek sesle tepki gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

İspanya'da birçok sivil toplum kuruluşu, Gazze'deki işgalinden dolayı İsrail şirketlerinin ürünlerini boykot çağrısı yapıyor. Söz konusu çağrılar kamuoyunda da karşılık buluyor.

ABD:

ABD'de hükümet düzeyinde İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırım bulunmasa da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ABD kamuoyunda ciddi tepkilere yol açıyor.

Özellikle gençler, üniversite çevreleri, insan hakları savunucuları ve bazı dini gruplar, İsrail'e karşı boykot çağrılarında bulunuyor.