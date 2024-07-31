Ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentinin el-Cela Caddesi'ne düzenlediği saldırıda el-Belavi ailesinin evi bombaların hedefi oldu.

Saldırı sonucu en az 5 Filistinlinin öldüğü aktarılırken yaralananların olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor.

Deyr Belah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar, yollarda biriken çöplerin toplanmaması, içme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor.

Çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce kişide uyuz, ishal, su çiçeği ve cilt hastalıkları vakaları tespit ediliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu