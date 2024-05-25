Kahramanmaraş’ta Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri “Gazze ve Doğu Türkistan için yürüyor” programıyla, İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Mahmud Esad Coşan Camiinden başlayan yürüyüş, Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde son buldu. Yürüyüş sırasında Tekbirler getiren vatandaşlar, tüm insanları eylemlerine davet ederek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çevredeki vatandaşlar da, Gazze’ye destek yürüyüşü yapanlara alkış ve tekbir getirerek destek oldu.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasıyla birlikte ezgiler ve dualar okundu.

Kahramanmaraşlılar, Gazze için duydukları endişe ve dayanışma ruhuyla nöbet çadırında bir araya gelerek, Gazze'deki zulme ve acıya dikkat çekmeyi hedefliyor, Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise Aksu Haber’e özel açıklamasında ‘Büyük bir sessizlik. Filistin'de bir Müslüman kalmayana kadar ve Filistin tümden İsrail'in olana kadar herhalde dünya bu sessizliğini muhafaza etmeyle ilgili zımni bir karar almış gibi dünya şu anda büyük bir sessizlikte,"Gazze ve Filistin için ayağa kalkalım’ dedi.