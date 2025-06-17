İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları beşinci gününe girerken, İran'ın misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği bildirildi. İsrail de İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyine saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.

Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyine saldırı düzenledi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri, Tahran’ın kuzeyinde sivil nüfusun yoğun olduğu Enderzgu Bulvarını vurdu.

Saldırıdan sonra bölgeden duman yükseldiği görüldü.

İran'dan "önümüzdeki saatlerde İsrail'e saldırılar yoğunlaşacak" açıklaması

İran, yeni ve gelişmiş silahlar ile ağır İHA saldırıları başlattıklarını ve önümüzdeki saatlerde bunu yoğunlaştırarak devam ettireceklerini bildirdi

İran devlet televizyonu, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari'nin İsrail'e başlatılan misillemeye ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Haydari, "Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak." dedi.

Geride kalan gün ve gece boyunca yıkıcı ve noktasal güce sahip çeşitli tipte tahrip edici iHA'lar ile İsrail'e karşı misilleme saldırıları yaptıklarını aktaran Haydari, "(Bu silahlar) Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik mevzilerini imha etti." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu: Ordu, İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlattı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusundan adı açıklanmayan askeri bir yetkilinin İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlatıldığını açıkladığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı, Tahran'daki stratejik hedeflere "önemli saldırılar" düzenleyeceklerini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın başkenti Tahran'da stratejik hedeflere bugün önemli saldırılar düzenleyeceklerini belirtti.

Savunma Bakanı Katz, İran'dan bu sabah atılan balistik füzelerin isabet ettiği Herzliya kentindeki bölgeye yaptığı ziyarette basına açıklamalarda bulundu.

İran’ın başkentinin "yakında yok edilecek nükleer tesislerle dolu olduğunu" iddia eden Katz, İsrail savaş uçaklarının bugün Tahran'da "çok önemli, stratejik, rejime ait hedeflere ve altyapıya” saldıracağını söyledi.

Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetlerinin Tahran’da hava üstünlüğünü ele geçirdiğini savunarak başkentteki 10'un üzerinde nükleer hedefi yok edeceklerini öne sürdü.

Katz, Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı konusunun "kesinlikle ele alınacağını" dile getirdi.

Öte yandan ABD'nin 13 Haziran'da başlattıkları saldırılara katılıp katılmayacağı konusunda ise Katz, "ABD harika bir dost, şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyor, bunun için onlara teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı'nın kararları ABD'nin kararlarıdır ve her türlü karara saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran lideri Hamaney'e "sonun Saddam gibi olur" tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e "sonun Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi olur" tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, İran'a saldırılar hakkında durum değerlendirmesi yapmak için İsrail ordusundan üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Katz, dün devlet televizyonuna yaptıkları hava saldırısına atıfta bulunarak, İran'a saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İran'ın düzenlediği misillemeler nedeniyle "Hamaney'i uyardığını" dile getiren Katz, isim vermeden Irak devrik lideri Saddam Hüseyin'e atıfta bulundu.

Katz, "İran'ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail'e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında çıkan haberde, İsrail'in İran lideri Hamaney'a karşı suikast düzenlemek istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna engel olduğu iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte de Hamaney'i hedef almalarının çatışmaları sonlandıracağını savunmuştu.

İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor

İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de başkent Tel Aviv ve çevresinde yeni sığınaklar yapıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İran, misilleme saldırılarını beşinci günde de sürdürüyor.

Son saldırılarda 5 kişinin yaralandığını aktarılan haberde, söz konusu saldırılar nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde eğitim kurumları ile kamu binalarının yakınlarına yeni sığınaklar inşa edilmeye başlandığı kaydedildi.

Haberde "Arbel" olarak adlandırılan yeni prefabrik sığınakların, şarapnel ve patlama dalgalarına karşı dayanıklı, ağır kapılı yapılar olduğu ve daha önce Gazze çevresine yerleştirilen açık sığınaklara kıyasla balistik füze saldırılarına karşı daha etkili koruma sağladığı ifade edildi.

Sığınak kurulumunun bir sonraki aşamasının kıyı ovası bölgesi ile kuzeydeki Hayfa Körfezi'nde yer alan Krayot bölgesini kapsayacağı, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 14,2 milyon dolar olduğu bildirildi.

İsrailliler sığınak yetersizliğinden şikayetçi

İran’ın aralıksız füze saldırıları sonrasında, binlerce İsrailli sığınak eksikliğinden şikâyet etmeye başlamıştı.

Savunma Bakanlığı yetkililerinin uyarı sirenleriyle birlikte acilen sığınaklara girilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, çok sayıda kişi bu tür güvenli alanlara ulaşamıyor.

Israel Hayom gazetesinin 15 Haziran’daki haberine göre, hava saldırısı sirenleri sırasında binlerce İsrailli Tel Aviv sokaklarında mahsur kalmıştı.

Bazıları sığınaklara alınmadıklarını ve devletin kendilerini "terk ettiğini" belirtmişti.

Haberde, Tel Aviv ve diğer kentlerde yaşayan sivillerin kendilerini güvende hissetmedikleri ve hükümetin gerçek bir çözüm sunmadığı yönündeki tepkilerine de yer verilmişti.

İsrail, İran ordusunun bir numaralı ismi Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

İsrail ordusu, gece İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 İHA'yı engellediğini iddia etti

İsrail ordusu, gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail'e İran'dan gönderildiği düşünülen 30 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

İHA'ların çoğunun İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği, birkaçının ise işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü iddia edildi.

İran'dan atıldığı öne sürülen İHA'lardan birinin İsrail helikopteri tarafından imha edildiği görüntüler de ayrıca paylaşıldı.

İsrail, İran’a ait balistik füze rampalarının yarısını imha ettiğini iddia etti

İsrail ordusunun 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda, İran'ın balistik füze rampalarının yarısını imha ettiği öne sürüldü.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, İran'a yönelik süren saldırılarda balistik füze fırlatıcılarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'a ait balistik füze rampalarının yarısının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.

DSÖ: İsrail ile İran arasındaki şiddetin tırmanması son derece endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile İran arasında şiddetin tırmanmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail ile İran arasındaki şiddetin tırmanması son derece endişe verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu durumun çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, yaralı sivillerin sayısının artmasının da üzücü olduğuna işaret etti.

Özellikle İran ve bölgedeki insanların çevresi ve sağlığı üzerinde anında ve uzun vadeli etkileri olabilecek nükleer tesislerin hedef alınmasından endişe duyduklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Tüm taraflara barış için çalışma çağrısında bulunuyoruz. En cesur olanlar barışı seçer." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.