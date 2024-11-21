Olumsuz hava şartlarından ötürü İstanbul'daki havalimanlarına inemeyen yolcu uçakları Bursa'dak Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı.BURSA (İGFA) - Hava trafiğinde yaşanan önemli ayrıntıyı 27. Dönem Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/drmustafaesgin/status/1859578788712956116

Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na inen uçaklarla ilgili kısa videolu paylaşımında AK Partili Dr. Esgin, "İstanbul Havalimanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı toplam 10 uçak Bursa Havalimanına iniş yaptı. İstanbul Havalimanlarının en doğru ve yakın alternatifi Bursa Havalimanıdır" mesajı verdi.