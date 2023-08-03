İTÜ 1992 Yılı Harita Mühendisliği Mezunu KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve İTÜ Mezunu KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ü Ziyaret Eden Prof. Dr. Koyuncu, Şehrin Sanayisindeki Son Durumuyla İlgili Bilgiler Aldı.
Programın Devamında Rektör Prof. Dr. Koyuncu, İTÜ’nün 250. Yılına Özel Arı Armasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı’nın Yakasına Taktı.
Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Deprem Sonrası Şehirdeki Son Durum Hakkında Bilgi Almak Ve Mezunlarımızı Ziyaret Etmek İçin Kahramanmaraş’a Geldik” Dedi.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’da “Rektörümüz Yaptığı Ziyaret İle Bizleri Onurlandırmışlardır” İfadelerine Yer Verdi.
KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz İse “İTÜ’den Mezun Olmak Bir Ayrıcalıktır” Dedi.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı’da, Ziyaretleri İçin Rektör Koyuncu’ya Teşekkür Etti.