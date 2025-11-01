İstanbul Maratonu İçin Trafik Düzenlemesi
Valilik açıklamasına göre, kapanan yollar sabah erken saatlerden itibaren maraton bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.
Trafik Kısıtlaması Saat 03.00'te Başlayacak
Açıklamaya göre, saat 03.00’ten itibaren şu yollar trafiğe kapatılacak:
-
Güney Zincirlikuyu ayrımı
-
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası
-
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları
-
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine yön verilecek)
-
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı (Beşiktaş yönüne yön verilecek)
-
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılımı (Fulya’dan gelen akım Sarıyer yönüne yönlendirilecek)
-
Kısıklı Caddesi, Mahiriz Caddesi ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kuzeye katılımlar
-
Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılımı
-
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan Kuzey Çevre Yolu’na katılım noktası
06.00'dan İtibaren Kapatılacak Yollar
Saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ana arterler ve bağlantı yolları ise şöyle:
-
Rauf Orbay Caddesi (Florya – Yenikapı istikameti)
-
Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy istikameti)
-
Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divan Yolu Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar
-
Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü kapalı)
-
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu)
-
Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapalı)
-
Avrasya Tüneli (çift yönlü kapalı)
-
Havuzlu Kavşak Alt Geçidi
-
Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bağlantı yolları
Alternatif Güzergahlar
Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da paylaştı.
Trafiğe kapalı yollara alternatif olarak şu güzergahlar kullanılabilecek:
-
Atatürk Bulvarı
-
Balat Sahil Yolu
-
Unkapanı Köprüsü
-
Fevzipaşa Caddesi
-
Vatan Caddesi
-
Millet Caddesi
-
Yeni Havalimanı Caddesi
-
Eski Havalimanı Caddesi
-
Ekrem Kurt Bulvarı
-
D-100 Kara Yolu
Valilikten Uyarı
İstanbul Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Maraton süresince İETT seferlerinde geçici güzergah değişiklikleri de yapılacak.