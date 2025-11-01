İstanbul Maratonu İçin Trafik Düzenlemesi

Valilik açıklamasına göre, kapanan yollar sabah erken saatlerden itibaren maraton bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Trafik Kısıtlaması Saat 03.00'te Başlayacak

Açıklamaya göre, saat 03.00’ten itibaren şu yollar trafiğe kapatılacak:

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı (Beşiktaş yönüne yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılımı (Fulya’dan gelen akım Sarıyer yönüne yönlendirilecek)

Kısıklı Caddesi, Mahiriz Caddesi ve Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kuzeye katılımlar

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılımı

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan Kuzey Çevre Yolu’na katılım noktası

06.00'dan İtibaren Kapatılacak Yollar

Saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ana arterler ve bağlantı yolları ise şöyle:

Rauf Orbay Caddesi (Florya – Yenikapı istikameti)

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy istikameti)

Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divan Yolu Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü kapalı)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu)

Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapalı)

Avrasya Tüneli (çift yönlü kapalı)

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bağlantı yolları

Alternatif Güzergahlar

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da paylaştı.

Trafiğe kapalı yollara alternatif olarak şu güzergahlar kullanılabilecek:

Atatürk Bulvarı

Balat Sahil Yolu

Unkapanı Köprüsü

Fevzipaşa Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Yeni Havalimanı Caddesi

Eski Havalimanı Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

D-100 Kara Yolu

Valilikten Uyarı

İstanbul Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Maraton süresince İETT seferlerinde geçici güzergah değişiklikleri de yapılacak.