Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İstanbul’da depreme hazırlığı güçlendirmek için hibe anlaşması imzaladı. Anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - İstanbul’da depreme hazırlık çalışmalarını desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında hibe anlaşması imzalandı.

10 Nisan 2025’te Paris’te imzalanan anlaşma, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Anlaşma kapsamında, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’nın İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) için 1,8 milyon avro destek sağlayacağı belirtiliyor.

Bu hibe, kentin deprem riskine karşı dayanıklılığını artırmayı ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Yetkililer, projenin İstanbul’un deprem güvenliği açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

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