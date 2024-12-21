Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, sahasında Kocaeli Kağıtspor Basketbol Takımı’nı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada, İstiklal Basketbol üstün bir performans sergileyerek 59-58’lik skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte İstiklal Basketbol, 7’de 7 yaparak namağlup unvanını korumaya devam etti.

Grubun en zorlu maçlarından biri olarak değerlendirilen mücadelede, her iki takım da sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Ancak son dakikalarda kritik sayılar üreten Kahramanmaraş temsilcisi, sahadan galip ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oyuncularımız sahada büyük bir özveriyle mücadele etti. Zorlu bir maçı kazanarak serimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz," dedi.

Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, kendi sahasında Kocaeli Kağıtspor Basketbol Takımı’nı ağırladı. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan maçta, İstiklal Basketbol rakibini 59-58 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte İstiklal Basketbol, 7’de 7 yaparak namağlup unvanını sürdürdü.