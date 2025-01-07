Bu kapsamda, takım sporcuları ve yöneticileri İstiklal Üniversitesi Yamaçtepe Yerleşkesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Programa, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın açılış konuşmasıyla başlandı.

Açılış konuşmasının ardından, İstiklal Spor Basketbol Şubesi yöneticilerinden Burak Orhan Arifoğlu, öğrencilere hitap ederek takımın vizyonunu ve sosyal sorumluluk anlayışını anlattı.

Daha sonra söz alan takımın başantrenörü Levent Demirci, İstiklal Spor’un başarı dolu yolculuğunu ve zorlu süreçlerde elde ettikleri deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Etkinlikte, öğrencilerin sporculara yönelttiği sorularla keyifli bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Sporcular, gençlerin hem basketbol hem de kişisel gelişimle ilgili sorularına samimiyetle cevap verdi.

Program, İstiklal Spor Basketbol Takımı adına plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.