Fuarın en dikkat çekici stantlarından biri de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne ait.

Üniversite, fuarda açtığı stantla ziyaretçilere hem üniversiteyi tanıtıyor hem de eğitim olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Ziyaretçiler, üniversitenin sunduğu programlar ve akademik başarılar hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetlerini de yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi standı, özellikle üniversite adayları ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor.

KİÜ fuar boyunca ziyaretçilere üniversitenin misyonu ve vizyonu hakkında detaylı bilgi sunarak, geleceğin öğrenci adaylarına rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Kiü Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’da fuarı ziyaret ederek açılan stant da ziyaretçilerle bir araya geldi.

Rektör Bakan, burada yaptığı açıklamada fuarların şehirleri hareketlendirdiğine dikkat çekerek KİÜ olarak kendilerinin de bu fuarda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Editör: Yunus Firdevsoğlu